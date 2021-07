Base governista da Aleam derruba caciquismo de Amazonino no Podemos e se fortalece para eleições de 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Uma articulação da base governista na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) junto à Executiva Nacional do Podemos derrubou, na legenda, o caciquismo do ex-governador Amazonino Mendes, pré-candidato ao governo do Estado amazonense em 2022.

Continua depois da Publicidade

Com a conquista do Podemos, o deputado estadual Abdala Fraxe, que já presidiu o partido em 2019 antes da gestão do do deputado estadual Wilker Barreto, voltou ao comando.

Amazonino era “cacique” do Podemos desde o dia 20 de março de 2020 e entrou na legenda para disputar a eleição de 2020 para a Prefeitura de Manaus, na qual saiu derrotado. Dois anos antes, ele, também, não teve êxito no pleito estadual em que perdeu para o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC).

Os dois deputados que fazem oposição a Wilson Lima na Aleam, Wilker e Dermilson Chagas, também, deixaram o partido nesta sexta-feira, 9, com debandada de Amazonino para o DEM, do ex-deputado Pauderney Avelino, que na última eleição (2020) foi adversário do trio.

Continua depois da Publicidade

A vitória do grupo governista traz uma ampliação do arco de aliança para as eleições de 2022 além de um reforço a coesão dos deputados para o pleito e isso refletirá diretamente, no poder político deles. O Podemos possui um tempo médio de propaganda eleitoral na rádio e televisão, o equivalente a 2 minutos, e uma significativa fatia do fundo partidário, R$ 78,9 milhões (2,51%).

*Com informações da Revista Cenarium