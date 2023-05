Big techs negam relação com artigo do Telegram contra PL 2630

Redação AM POST

O Google e a Meta — dona do WhatsApp, do Instagram e do Facebook — negaram qualquer relação com o artigo publicado pelo Telegram Brasil na terça-feira 9, contra o Projeto de Lei (PL) 2630/2020, conhecido como PL das Fake News — a nota também foi enviada a usuários do aplicativo no Brasil.

O Google afirma que a citação feita pelo Telegram ocorreu sem autorização da empresa. “No texto, somos citados sem qualquer autorização e não conhecemos seu conteúdo”, justifica.

Já a Meta declarou que “refuta” o uso de seu nome pelo Telegram e nega as alegações no texto.

O Telegram Brasil publicou um artigo com críticas ao PL 2630. No texto, a empresa lista uma série de argumentos contra o que pode “matar a internet moderna”. “Caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter de deixar de prestar serviços no Brasil”, advertiu o serviço de mensagens instantâneas.

A empresa ainda afirma que o projeto é “desnecessário” e aconselha os usuários da plataforma a procurarem deputados federais que possam trabalhar para alterar a proposição.

*com informação Revista Oeste