Bolsonarista ataca Barroso por resultado das urnas e ministro responde “Perdeu, mané”

Em Nova York com outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para participar de uma conferência, o ministro Luís Roberto Barroso perdeu a paciência, nesta terça-feira (15/11), com um manifestante bolsonarista que seguia os magistrados pelas ruas do local do evento e questionava sobre uma possível fraude no resultado das eleições de outubro. “Perdeu mané, não amola!”, responde ao homem.

Conforme publicado pelo Correio Brasilense, o momento foi registrado em vídeo pelo manifestante e foi postado, inicialmente, por Allan dos Santos — investigado e foragido da Justiça brasileira para não responder ao inquérito das fake news —, conhecido como Allan Terça Livre.

No registro, Barroso estava junto ao também ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, principal alvo dos bolsonaristas. Um manifestante questiona se Moraes “vai responder às Forças Armadas” e se deixará “o código-fonte ser exposto”. Moraes não responde e, em seguida, o bolsonarista pede para Barroso responder. “Perdeu mané, não amola”, responde sucintamente.

Os ministros e outros participantes do evento têm sido abordados com agressividade pelos manifestantes. Na segunda-feira (14/11), Allan dos Santos abordou um homem, que confundiu com um simpatizante de Lula (PT), e questionou a opinião dele sobre as manifestações e sobre uma suposta “tirania” vivida no Brasil. “O que o senhor tem a dizer sobre as manifestações, o Brasil não vive uma tirania?”, pergunta Allan.