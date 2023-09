Bolsonarista réu no 8/1 volta a ser preso após xingar ministros do STF

O empresário bolsonarista Marcos Soares Moreira, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) devido ao seu envolvimento nos atos ocorridos em 8 de janeiro, foi preso novamente neste sábado no Espírito Santo. A prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, devido ao descumprimento das medidas cautelares impostas quando o empresário foi concedido liberdade provisória. A decisão do ministro apontou que Moreira agiu com “total desprezo pela Justiça”.

A prisão preventiva se baseou no fato de que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão já havia sido prevista na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas. O ministro afirmou que a notícia do descumprimento das medidas cautelares era motivo suficiente para a decretação da prisão.

Uma das medidas cautelares que o empresário estava obrigado a cumprir era a proibição de utilizar redes sociais. No entanto, Marcos Moreira publicou um vídeo no TikTok com ataques diretos aos ministros do STF, chamando-os de “bandidos, criminosos, canalhas e corruptos”. Ele declarou: “Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro (da prisão). Mas eu jamais vou me curvar a vocês bandidos que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Quer me prender, pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam”, afirma na gravação.

Marcos Moreira estava entre os réus que tinham a possibilidade de fechar um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República (PGR). No entanto, o acordo envolve o cumprimento de diversas cláusulas, incluindo o pagamento de multa e a participação em um curso sobre a democracia. Com os novos ataques proferidos pelo empresário, a possibilidade desse acordo ser firmado fica comprometida.