Bolsonaristas boicotam Bis após publicidade com Felipe Neto

Políticos e personalidades alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciaram um movimento de boicote nas redes sociais contra a marca de chocolates Lacta, devido a uma campanha publicitária do Bis que conta com a participação do influenciador e youtuber Felipe Neto. A ação tem gerado controvérsia, uma vez que Neto é conhecido por suas críticas a Bolsonaro e pelo apoio declarado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições de 2022.

A hashtag “#BisNuncaMais” começou a circular no X (antigo Twitter) e rapidamente se tornou um dos tópicos mais discutidos na rede social. Vários usuários aderiram à campanha de boicote e expressaram seu descontentamento com a escolha da marca em colaborar com Felipe Neto.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da Oposição na Câmara dos Deputados, se juntou ao movimento e publicou uma imagem em que exibia chocolates KitKat, da Nestlé, afirmando que “ninguém vai financiar Felipe Neto” em sua casa.