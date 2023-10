Parlamentares da oposição apresentaram um voto em separado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Nesse documento, eles pedem o indiciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes de destruição do patrimônio público, dano qualificado e prevaricação.

Os parlamentares da oposição alegam que houve uma omissão deliberada por parte do presidente Lula diante das invasões aos prédios públicos. Eles argumentam que o objetivo desse comportamento seria colher frutos políticos com os ataques.

No entendimento dos 16 parlamentares da oposição que assinam o voto em separado, a leniência de Lula permitiu a invasão e a destruição do patrimônio público. Eles afirmam que se o presidente tivesse agido conforme as atribuições legais, protegendo os prédios públicos federais, os ataques não teriam ocorrido ou teriam sido minimizados.

Além do pedido de indiciamento de Lula, a oposição também solicita o indiciamento de outras cinco autoridades por atos e omissões ilegais relacionados aos ataques de 8 de janeiro. São elas: o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; o ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias; o ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Saulo Moura; o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Klepter Rosa Gonçalves; e o ex-chefe interino do Departamento Operacional da PMDF, tenente coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra.

O deputado Delegado Ramagem também fez acusações contra os integrantes do governo atual. Segundo ele, essas autoridades teriam conhecimento prévio dos ataques e o ministro Flávio Dino teria sumido com provas dos atos, se recusando a entregar as imagens internas do Ministério da Justiça. O deputado criticou a inação do governo diante dos ataques e alegou que “deixaram mil vândalos quebrar tudo e não fizeram nada”.

Agência Câmara