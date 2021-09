Bolsonaristas zombam de protesto contra o presidente em Manaus: “mais polícia que manifestantes”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em resposta aos atos pró-governo realizados no feriado do Dia da Independência levou alguns ‘gatos pingados’ ao Largo de São Sebastião, localizado no centro de Manaus neste domingo (12). A mobilização no Amazonas faz parte de um movimento nacional que conta com a participação de centrais sindicais e presidenciáveis. Porém, a manifestação foi motivo de zombaria da parte de bolsonaristas devido a baixa adesão de manifestantes.

O vereador Capitão Carpê Andrade (Republicanos) postou nas redes sociais imagens do evento e disse que tinha “mais polícia que manifestantes”.

“Manifestação #ForaBolsonaro foi um sucesso, tinha mais polícia do que manifestantes. Estava marcado para 9h da manhã de hoje (12)”, escreveu o parlamentar.

O ex-candidato a prefeito de Manaus, empresário Romero Reis (sem partido), também usou as redes sociais para falar do protesto.

“E esse fora Bolsonaro? Bom domingo a todos e que Deus nos abençoe!”, disse o empresário que também divulgou no Instagram a imagem da manifestação vazia e afirmou foi derrubada de seu feed.

O perfil Direta Amazonas também fez um publicação no Instagram sobre a manifestação. “Fracasso total nesse exato momento em Manaus”, escreveu.