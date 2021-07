Bolsonaro chama Barroso de “imbecil” ao pedir voto auditável

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Em conversa com apoiadores na manhã desta sexta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, a quem chamou de “imbecil”, e a criticar a manutenção do atual sistema de votação. De acordo com o presidente, a busca por fraudar as eleições estaria dentro do próprio TSE.

– Lá atrás, no passado, estou com 66 anos, sempre se buscava fraudar de uma forma ou [de] outra as eleições, no papel, botando mesário pra contar favorável a ele, anulando votos que interessavam. Porque [isso] é luta do poder. Hoje em dia, mudou. É de cima para baixo. A fraude está no TSE, para não ter dúvida – declarou Bolsonaro.

Continua depois da Publicidade

Para o chefe do Executivo, os institutos de pesquisa eleitoral, que colocam o ex-presidente Lula na liderança pela disputa presidencial de 2022, também estariam contribuindo para avalizar um possível resultado desfavorável ao atual presidente.

– Daí vem os institutos de pesquisa – fraudados também – botando ali o “9 dedos” lá em cima. Pra quê? Pra ser confirmado com voto fraudável no TSE. Não estou culpando todos os servidores do TSE, mas a cabeça ali tem algo, porque eles não querem o voto auditável – acusou Bolsonaro.

Fonte: Pleno.News