Bolsonaro chama Braga, Omar Aziz e outros cinco senadores da CPI da Covid de ‘bandidos’

Redação AM POST*

Presente na inauguração da Estação Radar de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar o grupo conhecido como ‘G7’ da CPI da Covid, formado por senadores que se consideram independentes ou de oposição ao Palácio do Planalto.

No evento, o presidente abriu sua fala dizendo que a liberdade é o ‘maior bem de uma nação’, e que os ‘sete bandidos’ não vão tirá-lo do cargo, referindo-se ao grupo formado por Renan Calheiros (MDB-AL), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Eduardo Braga (MDB-AM), Omar Aziz (PSD-AM), Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

“Satisfação de ter ao nosso lado pessoas comprometidas com o futuro da pátria. Não conseguem nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente: conduzir os destinos da nossa nação e zelar pelo bem-estar e progresso do nosso povo. Hoje estamos inaugurando mais uma ação do governo, e isso nos proporcionará paz, tranquilidade, o combate também, além de ilícitos, um dos maiores no meu entender, trafico de drogas e armas, isso trará paz para o centro do Brasil. É uma missão da nossa força aérea, que nos orgulha”, afirmou.

*Com informações do UOL