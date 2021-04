Bolsonaro chama repórter de idiota durante inauguração na Bahia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou de ‘idiota’ uma repórter que lhe fez uma pergunta sobre uma foto divulgada pelo próprio Palácio do Planalto. Na foto, Bolsonaro aparece com um cartaz que simula um cartão de CPF com a palavra “cancelado”, o que normalmente acontece quando uma pessoa morre.

O ataque do presidente da República à jornalista Driele Veiga, da TV Aratu, ocorreu nesta segunda-feira (26), durante visita à Bahia. Bolsonaro foi à Feira de Santana para inaugurar um trecho de 22 km de uma rodovia. Durante a visita, causou aglomeração, circulou sem máscara – o que é proibido – e andou de carro com a porta aberta – o que também é proibido. (…) Leia íntegra no G1.

Fonte: UOL