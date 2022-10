Bolsonaro chama Tebet de ‘estepe’ e Soraya de ‘trambique’ em conversa com apoiadores

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) de “estepe” e “trambique”, em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada no final da noite deste domingo (2), após o término da apuração das urnas no primeiro turno das eleições.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro se referiu às ex-presidenciáveis dessa forma ao comentar que a política é um “self-service”, comparação que o chefe do Executivo fez em outras ocasiões para falar sobre as opções que eleitores têm para votar nas eleições.

— É aquela história de ‘vamos mudar’. Mas quem entra no meu lugar? A política é um self-service. Vocês têm eu, Lula, Ciro, a ‘estepe’, a ‘trambique’, que é decoradora sabe daquilo, né? A decoradora. E acabou. Não adianta procurar. É o que está ali, pô — afirmou Bolsonaro.

Ao usar o termo self-service (“autosserviço”, em português), que diz respeito a uma tradicional modalidade de consumo em bares e restaurantes (quando o próprio cliente se serve), Bolsonaro repete uma estratégia utilizada quatro anos antes: apresentar-se não como o “melhor candidato”, e sim como a opção mais palatável ao gosto do eleitor.

Continua depois da Publicidade

Em uma entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, no final de agosto, Bolsonaro usou essa mesma expressão.

— Entendo que a eleição do dia 2 terá essa marca. Acho que o que tem na mesa é um self-service. A gente viu esses dias que tem pouca coisa para escolher — disse o presidente na ocasião.

Continua depois da Publicidade

Soraya foi chamada de “traidora de Bolsonaro” em seção eleitoral Neste domingo (2), enquanto era entrevistada em sua seção eleitoral, a senadora foi vaiada e chamada de “traidora de Bolsonaro” e “a maior traidora do MS”. Soraya votou em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O vídeo do momento foi publicado pelo deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Na legenda, Jordy escreveu: “Traidora sendo tratada como tal!”.