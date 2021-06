Bolsonaro compartilha vídeo do papa Francisco sem máscara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seu perfil no Twitter, nesta quarta-feira (23), um vídeo em que o papa Francisco aparece cumprimentando fiéis sem máscara.

O vídeo em questão foi gravado também nesta quarta no Pátio São Dâmaso, parte interna do Palácio do Vaticano, após uma audiência geral do pontífice.

– BOM DIA A TODOS! pic.twitter.com/ycdVg9MQfV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 23, 2021

Ao chegar ao referido pátio, o pontífice provocou aglomeração junto às divisórias de proteção. No caminho, ele cumprimentou crianças, idosos e quem lhe estendeu a mão.

Seguidores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais comentaram que a falta de máscara não é questionada quando se trata do papa Francisco.

Vale lembrar que a obrigação de usar máscara ainda segue em vigor no país europeu. O Ministério da Saúde italiano anunciou, na última segunda-feira (21), que vai suspender o uso obrigatório do item em locais abertos. Entretanto, segundo o Comitê Técnico-Científico da Itália (CTS), a medida só passará a valer a partir do dia 28 de junho.

A desobrigação será possível devido à queda no número de infectados e de mortos pela Covid-19. Porém, a medida vale apenas para regiões classificadas como “faixa branca”. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, em seu perfil no Facebook.

Fonte: Pleno.News