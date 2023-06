Bolsonaro continua como presidente do Brasil em rede social

Jair Bolsonaro (PL) continua como atual presidente do Brasil em seu perfil no LinkedIn, rede social em que possui 423.628 seguidores. Na plataforma, os usuários apresentam aptidões profissionais e divulgam, principalmente, informações sobre trabalho.

Apesar de ter deixado a chefia do Executivo federal em janeiro de 2023, o perfil de Bolsonaro na rede social de conexões profissionais mostra que ele segue no cargo há quatro anos e seis meses — ou seja, até o momento.

Publicações continuam sendo postadas no perfil do ex-mandatário. A mais recente é da manhã desta sexta-feira (9/6). Bolsonaro também utiliza verbos do presente em seu canal no Telegram como se ainda estivesse à frente do governo

federal.

Integrantes do governo Lula perceberam a falta de atualização no perfil e demonstraram incômodo.