Bolsonaro critica “senadores que se elegeram de verde e amarelo, mas votam com o PT”

O ex-presidente Jair Bolsonaro expressou críticas nesta sexta-feira, 10, direcionadas a senadores que, segundo ele, “se elegeram de verde e amarelo”, mas votaram alinhados com o PT na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. A votação ocorreu na quarta-feira, 8, e o texto foi aprovado por 53 votos a 24 no Senado, gerando reações do ex-presidente.

Durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Bolsonaro criticou os parlamentares que, segundo sua avaliação, se distanciaram das cores verde e amarelo, representativas do Brasil, ao apoiarem a proposta de reforma tributária proposta pelo atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

“O que podemos esperar de uma árvore podre, que é esse partido vermelho [PT]? O que se pode esperar de um parlamentar que se elege de verde e amarelo e vota com os vermelhos?”, questionou Bolsonaro, evidenciando sua desaprovação às alianças feitas por alguns senadores.

Os senadores Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil, e Eduardo Gomes (PL-TO) foram mencionados como aliados de Bolsonaro que votaram a favor da PEC no Senado. Gomes, integrante da bancada do PL, foi o único a discordar da orientação do ex-presidente.

Bolsonaro, sem citar nomes, referiu-se a esses senadores como “traíras” que, segundo ele, ficam para trás. Ele enfatizou a necessidade de coesão e fidelidade entre os parlamentares, questionando a imunidade que permite que votem conforme suas convicções. As críticas de Bolsonaro ressoam em meio às disputas políticas e posicionamentos divergentes no cenário brasileiro atual.