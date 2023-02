Bolsonaro defende eleição de Marinho para presidência do Senado: “volta da democracia e liberdade”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda está nos Estados Unidos, participou remotamente do jantar que o seu partido realizou na noite desta segunda-feira (30), em Brasília, com o objetivo de movimentar a candidatura de Rogério Marinho (PL) à presidência do Senado.

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que está no Brasil e fez presença no jantar, ligou para o marido por chamada de vídeo e Bolsonaro deu um breve discurso aos convidados do evento. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, segurou o telefone e colocou um microfone para que a voz de Bolsonaro ficasse mais clara a todos presentes.

O ex-presidente afirmou que o seu legado é “imorrível” (sic) e que os “valores e o espírito patriótico” não são “bolsonarismo” e sim, uma “tradição do povo brasileiro”.

“Cumprimentar a todos vocês, toda a união, pelo espírito patriótico, pela vontade de, cada vez mais, resgatar os nossos valores. Isso não é bolsonarismo, isso é a tradição do povo brasileiro, isso é a nossa cultura, a nossa fé. E tudo que começou lá em 2019, com vocês, vai continuar, isso é imorrível. Nós, realmente, cada vez mais, estaremos no futuro do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação de ver fluir a vontade, a perseverança e o orgulho de ter políticos em nosso Brasil”, disse.

Bolsonaro aproveitou para defender a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado. Ele ressaltou que Marinho representa “o que o Brasil quer para o Senado”, como a “volta da democracia e da liberdade.”