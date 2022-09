Bolsonaro desembarca em Manaus para cumprir agenda

Redação AM POST

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) desembarcou em Manaus nesta quinta-feira (22) para cumprir agenda na capital.

“Nós baixamos em 40% aproximadamente o preço dos combustíveis no Brasil. Nós avançamos! Basta lembrar que em 2014 você levava quatro meses para abrir uma empresa no Brasil, e hoje você leva menos de um dia, leva 23 horas. Botamos um ponto final nas milhares de normas reguladoras para ajudar o empresariado”, afirmou o presidente.

Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Eduardo Gomes. Na ocasião, ele estava acompanhado de apoiadores como a candidata Débora Menezes e o deputado federal Capitão Alberto Neto.

Do aeroporto o mandatário seguiu para uma reunião com representantes do Governo e do Ministério das Comunicações para discutir internet 5G.

Na programação oficial de Bolsonaro está previsto a participação no encerramento de um evento promovido pelo Governo do Estado e Ministério das Comunicações, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, seguido de uma entrevista a uma emissora local, e participação do comício no Espaço Via Torres, zona norte de Manaus.