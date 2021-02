Bolsonaro destaca, no Twitter, vitória de Pacheco no Senado em eleição com cédulas de papel

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agência Reuters

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro comentou a vitória, nesta segunda-feira, de seu candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), por meio de votação com cédulas de papel.

Continua depois da Publicidade

“Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/22”, postou Bolsonaro no Twitter.

Pacheco foi eleito no início da noite com 57 votos à presidência do Senado. Sua adversária, Simone Tebet (MDB-MS), obteve 21 votos.

Tradicionalmente, o presidente da Mesa do Senado é escolhido por meio de votação secreta, em cédulas de papel.

Continua depois da Publicidade

Defensor vigoroso do voto impresso para as eleições de 2022, Bolsonaro aproveitou a votação do Senado para destacar o uso das cédulas de papel.