Bolsonaro diz que aposentadorias, salário mínimo e servidores terão reajustes acima da inflação em 2023

Após notícias de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, planeja desvincular a correção do salário mínimo pela inflação, o presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu reajustar o salário mínimo no próximo ano acima da inflação. A mesma promessa foi feita sobre o aumento dos salários dos servidores públicos federais.

“Consertamos a economia do Brasil, estamos arrecadando muito. Assim sendo, a partir do ano que vem, a nossa garantia de darmos a todos os aposentados e pensionistas um reajuste acima da inflação. A mesma coisa no tocante aos servidores públicos, concedendo no ano que vem o reajuste acima da inflação. E o valor do salário mínimo, como fica? Também será dado um reajuste acima da inflação”, prometeu Bolsonaro.

Guedes disse na quinta-feira (20) que o governo estuda repassar a inflação aos salários e avalia formas de conceder aumento real em 2023, caso o presidente seja reeleito.

Ao participar de um podcast, ontem (20), Bolsonaro falou sobre o assunto mais de uma vez. “Por exemplo, inflação foi 5%. Você vai dar 6%, no mínimo, pode dar 7%, pode dar 8%. […] Vai ter aumento real, mais do que a inflação. Aumento real é mais do que a inflação. Tá garantido, declaração do Paulo Guedes”, afirmou.

A Constituição garante que o salário mínimo mantenha o poder de compra do trabalhador. Portanto, é preciso que ele seja reajustado anualmente considerando ao menos a inflação.

Bolsonaro chamou de “fake news” a ideia de que iria diminuir o salário mínimo. Atribuiu a declaração ao deputado André Janones (Avante-MG), a quem chamou de “marqueteiro do Lula”. O Ministério da Economia negou ter a intenção de alterar as regras atuais de reajustes do salário mínimo e das aposentadorias pela inflação.

