Bolsonaro diz que continuará sendo alternativa política para o Brasil: “Só a morte bota um ponto final”

Redação AM POST*

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, disse neste sábado (6), que continuará a ser uma “alternativa” ao Brasil enquanto estiver vivo. O ex-mandatário e a presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, participaram da cerimônia de posse da deputada federal Rosana Valle como líder local do diretório feminino do partido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo no início da solenidade, Bolsonaro roubou a cena ao ser recebido com o seu jingle de campanha do ano passado “Capitão do povo” e gritos de “mito”.

“Juntos nós resgatamos muitos valores no nosso país, entre eles o amor à pátria, a defesa da família e fizemos uma excelente política internacional. Só a morte coloca um ponto final nas nossas vidas, enquanto ela não chegar estaremos à disposição para sermos uma alternativa política para o nosso Brasil”, disse em rápido discurso.

Em seu discurso, Bolsonaro disse ainda que deixou a Presidência da República no fim de 2022 com números “invejáveis” na economia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quatro anos bastante difíceis, com uma pandemia, uma guerra lá fora, entre outros problemas. Mas conseguimos terminar 22 com os números da economia invejáveis, levando-se em conta a grande maioria dos outros países. Entregamos, então, uma economia bastante ajustada.”

"Capitão do Povo": Bolsonaro rouba a cena em cerimônia de posse do PL Mulher em SP pic.twitter.com/Wh64Clh0ic CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) May 6, 2023