Bolsonaro diz que eleição 2022 já é ‘página virada’

O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu ao Senado Federal na tarde desta quinta-feira, 18, onde conversou com a imprensa sobre assuntos que foram de eleições do ano passado, expectativa sobre o arcabouço fiscal, depoimento à Polícia Federal (PF), manifestações do 8 de janeiro e como o partido dele, o PL, irá agir daqui para frente em relação ao governo comandado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre o pleito realizado em outubro do ano passado, quando perdeu a disputa pela Presidência da República no segundo turno contra o petista, Bolsonaro foi direito: “Página virada”. Com esse assunto encerrado, ele, enquanto presidente de honra do PL, avisa que a discussão agora é conversar com outros partidos para saber qual estratégia será adotada ao decorrer de 2023. Sobre as futuras disputas eleitorais, o ex-presidente também foi sucinto. Para ele, o trabalho para 2026 só será iniciado depois das eleições municipais do próximo ano.

Na conversa com a imprensa, Bolsonaro rechaçou a ideia de o PL fazer “oposição radical”. Para o ex-presidente da República, as bancadas da legenda na Câmara e no Senado irão agir para “ajudar” o país. “Apesar de não simpatizarmos com o governo”, declarou. “Vamos colaborar para que o Brasil não afunde”, prosseguiu ele, que deu como exemplo a votação do arcabouço fiscal a ser feita pelo plenário da Câmara na próxima semana. “Não é nossa ideia impedir qualquer votação.”

*Com informações da Revista Oeste