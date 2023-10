O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou neste sábado, 28, durante um evento do PL Mulher em Goiânia, onde falou sobre a derrota nas eleições de 2022 e suas perspectivas políticas para o futuro. Ele afirmou que “houve um desastre” no ano passado, mas ressaltou a importância de considerar tudo como uma “página virada”.

“Quis Deus me dar segunda vida e quatro anos de presidente da República. Houve um desastre no ano passado. Ninguém entende o que aconteceu, mas vamos considerar página virada. Vamos continuar lutando pelo nosso Brasil. Temos um legado. Eu falo temos porque não é meu, é de todos nós”, disse.

Durante o discurso, Bolsonaro destacou que o legado de seu governo não é apenas dele, mas de todos os brasileiros. Ele mencionou a importância de continuar lutando pelo país e citou a necessidade de “plantar” para colher frutos nas eleições futuras. No entanto, vale lembrar que em junho deste ano, o ex-presidente foi considerado inelegível por oito anos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que impossibilita sua candidatura até 2030.

➡️ O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (28) que 2022 foi "um desastre", mas que hoje ele considera tudo "página virada". pic.twitter.com/9tqYLc5eyK — Iago Luiz de Morais (@iagolmx) October 28, 2023

“O Brasil é um País fantástico que tem tudo para dar certo, como estava danto certo até o final do ano passado. Vamos plantar para o ano que vem, para colhermos também em 2026”, afirmou ele, ao anunciar, sem citar nomes, de que um deputado federal deverá disputar a Prefeitura de Goiânia.

O evento do PL Mulher foi organizado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e contou com a presença de várias lideranças políticas. Jair Bolsonaro apareceu ao fim do encontro e proferiu um breve discurso de aproximadamente cinco minutos.

Apesar de não ter mencionado planos específicos para o futuro, Bolsonaro deixou claro que pretende continuar ativo na política e buscar novas oportunidades para contribuir com o país. No entanto, suas opções eleitorais estão limitadas após a decisão do TSE, o que significa que ele precisará encontrar outras formas de exercer sua influência política nos próximos anos.

Apesar da derrota nas eleições e das restrições impostas pela Justiça Eleitoral, é evidente que Jair Bolsonaro continua sendo uma figura importante na política brasileira. Seu discurso durante o evento em Goiânia mostra que ele não pretende se afastar do cenário político tão cedo e que ainda possui uma base de apoio considerável. Resta esperar para ver como ele irá aproveitar essa segunda chance concedida por Deus e qual será seu papel nos próximos anos.