Bolsonaro diz que pretende ir ao velório de Elizabeth II

O presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou que avalia ir ao velório da Elizabeth II, em Londres. Ajustes estariam sendo feitos em sua agenda a fim de que ele consiga conciliar visita ao Reino Unido e à Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecerá em Nova Iorque. As informações são da CNN Brasil.

– De acordo com o horário e dia, pode ser que eu vá. Na outra semana, eu tenho dois dias nos Estados Unidos, abertura dos trabalhos da ONU, vou me fazer presente. Se coincidir a véspera ou a despedida da rainha, há essa possibilidade de eu ir para o Reino Unido e participar do adeus a essa mulher que foi mais que uma rainha para aquele povo. Foi um exemplo para todos nós do mundo, até mesmo durante a sua visita em 68 ao Brasil, deixa saudades até hoje – disse o chefe do Executivo.

Bolsonaro falou que fará ajustes na agenda após um ato de campanha em Axixá (TO). Ele deve ir para Londres e, depois, seguir para Nova Iorque onde fará o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Fonte: Pleno.News