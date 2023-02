Bolsonaro diz ter provas do jogo duplo de Marcos do Val com Moraes: “tenho prints”

Redação AM POST*

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse a aliados e interlocutores, nesta quinta-feira (2/2), ter prints de trocas de mensagens entre ele e o senador Marcos do Val (Podemos-ES) que provariam que o ex-mandatário não incentivou um plano contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

A esses interlocutores, Bolsonaro contou que Do Val teria feito jogo duplo, ao encaminhar ao ex-presidente da República as mensagens que o senador trocou com Alexandre Moraes relatando a articulação para o suposto plano de gravar escondido o ministro do STF.

Em entrevista à imprensa na manhã desta quinta, Do Val disse ter participado de uma reunião em 9 de dezembro com Bolsonaro e com o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). No encontro, Silveira teria sugerido que o senador gravasse escondido uma conversa com Moraes.

Segundo Do Val, o objetivo de Silveira seria incriminar e prender Moraes por uma possível parcialidade na condução do TSE. A gravação serveria como base para que as eleições presidenciais de 2022, na qual Bolsonaro foi derrotado por Lula, fossem anuladas.

A versão difere da dada pelo senador em live na madrugada da quarta-feira (1º/2) para quinta. Na transmissão, ele afirmou que Bolsonaro teria participado ativamente do plano. Pela manhã, porém, recuou e disse que o ex-presidente teria permanecido em silêncio.

Bolsonaro confirmou o encontro a interlocutores, mas disse que permaneceu em silêncio durante a conversa, por temor de ser gravado. O ex-presidente afirmou ainda a aliados que, em uma das mensagens que mandou a Do Val, chamou o plano de Silveira de “coisa de maluco”.

*Com informações do Metrópoles