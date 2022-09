Bolsonaro e deputado Pablo destacam compromisso em defesa do Amazonas

Redação AM POST

Convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, integrou a comitiva presidencial que esteve hoje (22/09) em Manaus. Pablo embarcou no avião presidencial ainda em Belém (PA), de onde Bolsonaro veio para Manaus.

Pablo e Bolsonaro aproveitaram a viagem para conversar sobre os rumos políticos no Amazonas e a criação de projetos para geração de empregos no Estado.

Pablo é vice-líder de Bolsonaro no Congresso Nacional. O cargo representa a confiança do presidente no deputado amazonense, que defende os projetos do governo Federal em tramitação na Câmara dos Deputados.

Pablo acompanhou toda a agenda de Bolsonaro em Manaus, que participou de entrevista numa emissora de TV e do lançamento do sinal de Internet 5G na capital amazonense.

No final da tarde, Bolsonaro, Pablo e comitiva participaram de comício no espaço Via Torres, no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. O evento reuniu mais de 50 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar.

No palco, Bolsonaro chamou Pablo para falar com o público. O deputado agradeceu ao presidente e disse que o Amazonas está unido contra a corrupção, que durante os governos de esquerda quase levaram o Brasil à falência.

“O Amazonas já decidiu! Estamos unidos pela eleição do presidente Bolsonaro, que jamais esqueceu o povo amazonense”, afirmou Pablo, ao lado de Bolsonaro.