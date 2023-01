Bolsonaro é internado em hospital em Orlando, nos EUA

Redação AM POST*

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, onde está desde o dia 30 de dezembro. A informação foi noticiada primeiro pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Continua depois da Publicidade

Segundo interlocutores de Bolsonaro, ele passou mal de madrugada, com dores abdominais, e deu entrada às 4h (horário da Flórida) no AdventHealth Celebration para fazer exames de imagem. Os exames foram realizados para verificar uma possível obstrução intestinal e aderências.

A última vez que o ex-presidente foi internado foi em 28 de março do ano passado, quando ele esteve no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após também sentir um desconforto abdominal — no mesmo dia em que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração após a suspeita de corrupção com balcão de negócios do MEC durante a sua gestão.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou em suas redes sociais estar em oração por Bolsonaro e pelo Brasil.

Continua depois da Publicidade

“Meus queridos, venho informar que meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital, em razão de um desconforto abdominal decorrente da facada que levou em 2018 de um ex-filiado ao PSOL. Estamos e oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe”, escreveu no Instagram.