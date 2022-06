Bolsonaro é ovacionado e chamado de ‘Mito’ por apoiadores em igreja evangélica de Manaus

Redação AM POST

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chegou em Manaus na tarde deste sábado (18/06) e foi direto para o Ministério Internacional da Restauração (MIR), localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste, participar do 24° Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12, com tema: “Vivendo no Modelo de Jesus”.

Ao chegar no local o presidente foi ovacionado e recebido com gritos de “Mito” dos fiéis que lotaram o espaço. Durante sua fala o presidente pediu ao público que “se interesse por política, ou um dia sua palavra será cassada”. O apóstolo Renê Terra Nova e o pastor Silas Malafaia também estavam no evento.

O presidente vai participar, por volta das 15h na bola da Ponta Negra, de um motociata com cerca de 10 mil apoiadores.

Essa é a segunda visita do presidente a Manaus neste ano.