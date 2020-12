Bolsonaro é reeleito em 2022 em todos os cenários, diz pesquisa

Se as eleições de 2022 acontecessem nesta sexta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro seria reeleito em todos os cenários possíveis, indica a pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas.

O levantamento colocou como possíveis adversários de Bolsonaro nomes como Sergio Moro, Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Guilherme Boulos (PSOL), João Doria (PSDB) João Amoêdo (NOVO), Lula (PT), Marina Silva (Rede), Luciano Huck, Flávio Dino (PCdoB) e Luiz Henrique Mandetta (DEM).

No primeiro cenário, disputam Bolsonaro, Moro, Ciro, Haddad, Huck, Boulos, Amoêdo e Doria. O atual presidente aparece em grande vantagem, com 33,3% dos votos. Sergio Moro vem em segundo, com 11,8%, Ciro conquistaria 10%, Haddad, 8,8%, Luciano Huck, 7,8%, e Guilherme Boulos, 5,7%.

Já o segundo cenário traz Lula no lugar de Haddad e Marina Silva substitui Huck. Nele, Bolsonaro segue reeleito, com 32,9% dos votos. Lula teria 17,8%, Moro, 11,9%, Ciro ficaria com 7,7% das intenções, e Boulos com 4,9%.

Em agosto, o mesmo cenário mostrava Bolsonaro com 27,5% e Lula com 21,9%.

Um terceiro embate seria travado entre Bolsonaro, Ciro Gomes, Flávio Dino, Mandetta, Huck, Haddad, Doria e Amoêdo. Nela, Bolsonaro tem performance ainda melhor, com 35,8% da preferência. Ciro aparece com 12,1%, Haddad, 11,5%, Huck, 9,5%, Doria, 4,8%, Amoêdo, 3,5%, Mandetta, 2,7%, e Flávio Dino com 1,2%.

SEGUNDO TURNO

A disputa em um eventual 2º turno entre os mesmos postulantes também daria vitória confortável a Bolsonaro.

1º CENÁRIO:

Bolsonaro – 47%;

Lula – 33,4%;

Não sabe – 4,3%;

Nenhum – 15,4%.

2º CENÁRIO:

Bolsonaro – 44,9%;

Moro – 34,7%;

Não sabe – 4,5%;

Nenhum – 16%.

3º CENÁRIO:

Bolsonaro – 48,5%;

Ciro Gomes – 31%;

Não sabe – 4,5%;

Nenhum – 16,1%.

4º CENÁRIO:

Bolsonaro – 51,1%;

Doria – 23,8%;

Não sabe – 4,9%;

Nenhum – 20,2%.

5º CENÁRIO:

Bolsonaro – 58,6%;

Luciano Huck – 29,7%;

Não sabe – 4,6%;

Nenhum – 17,1%.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.036 eleitores, por telefone, em todos os 26 estados do país, além do Distrito Federal. As informações foram colhidas entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, com eleitores maiores de 16 anos. A margem de erro é de aproximadamente 2%.

Fonte: Pleno.News