Bolsonaro fala sobre Lula ter indicado seu advogado Cristiano Zanin para vaga no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preferiu evitar críticas ao comentar sobre o fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter indicado o próprio advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga no no Supremo Tribunal Federal (STF) decorrente da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

Para Bolsonaro a atribuição é competência do cargo no Executivo. “A indicação é de competência privativa do presidente”, afirmou Bolsonaro.

O advogado teve sua indicação oficializada nesta quinta-feira (1º) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após meses de especulação, na cadeira antes ocupada por Ricardo Lewandowski.

Criminalista e atuante no direito econômico, empresarial e societário, Zanin tem 47 anos e ficou conhecido por seu trabalho na defesa de Lula na Lava-Jato. Para ser nomeado ministro, Zanin agora passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Entre os membros da CCJ estão o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ).