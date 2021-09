Bolsonaro ironiza ‘dança’ de Doria na Paulista: ‘Coisa ridícula’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro zombou da participação do governador de São Paulo, João Doria, nas manifestações do dia 12, convocadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL), na capital paulista. Em conversa com apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro comentou sobre o tucano.

– Você viu o Doria dançando ontem? Que coisa ridícula – disparou Bolsonaro, arrancando risadas dos apoiadores.

O presidente também minimizou o impacto dos atos organizados pela oposição, que teve baixa adesão e virou piada nas redes sociais.

– Quatro presidenciáveis ali e não botou ninguém na Paulista – observou, fazendo referência às participações de Doria, do ex-ministro da Saúde Luís Henrique Mandetta (DEM), do ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e do fundador do partido Novo João Amoêdo.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública de SP, o ato da chamada “terceira via” reuniu cerca de 6 mil manifestantes, quase 5% da quantidade de pessoas que estiveram nos atos a favor de Bolsonaro, no dia 7 de setembro, quando 125 mil apoiadores estiveram na avenida Paulista.

