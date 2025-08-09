A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Bolsonaro já defendeu foro privilegiado; agora, aliados querem pôr fim à regra

O foro privilegiado, determina que autoridades públicas, como presidentes, ministros e parlamentares, sejam julgadas por tribunais superiores.

09/08/2025 às 02:00

Notícias de política -Na semana em que parlamentares bolsonaristas ocuparam as Mesas Diretoras das duas Casas em troca de que projetos que podem beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sejam pautados, entre eles, o que acaba com o foro privilegiado, um vídeo que Bolsonaro defende o mecanismo viralizou nas redes sociais.

Em entrevista concedida à Veja em 2017, o então deputado afirma que o fim do foro especial para os políticos com mandato eletivo, em seu entender, “é um engodo”. “É uma maneira de você fazer com que esse que atualmente tem o foro privilegiado leve 20, 25, 30 anos até que tenha uma decisão final sobre o seu processo”, defendeu.

PUBLICIDADE

“Se você acabar com o foro privilegiado – e o Supremo está sendo pressionado para que essa interpretação de prisão passe a ser cumprida após a última instância, que não seria o STJ, seria o Supremo Tribunal Federal -, então qualquer parlamentar, ao ser processado lá em primeira instância, ele vai ter um caminho muito longo a percorrer… 20, 25, 30 anos, até lá vai morrer, até chegar no mesmo local de onde ele saiu”, disse.

PUBLICIDADE

Leia também: Oposição resiste, mas Hugo Motta consegue abrir sessão da Câmara após tensão e ameaça de suspensão

O foro especial por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, determina que autoridades públicas, como presidentes, ministros e parlamentares, sejam julgadas por tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF), por crimes cometidos no exercício do mandato e em razão do cargo.

Os parlamentares bolsonaristas, que iniciaram o motim em protesto à prisão domiciliar de Bolsonaro nesta segunda-feira, 4, após descumprimento de medida cautelar no dia anterior, querem que Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o foro privilegiado seja pautado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

PUBLICIDADE

Segundo os bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, é um inimigo do ex-presidente e, por isso, um julgamento em primeira instância poderia ser mais favorável a Bolsonaro ou, pelo menos, ele teria mais tempo para se defender.

Além da demanda, que visa evitar que os inquéritos que envolvem Bolsonaro, incluindo o de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, sejam julgados pelo STF, os congressistas aliados ao ex-presidente também negociam outras duas propostas.

PUBLICIDADE

Como mostrou o Estadão, a PEC da Blindagem, que dificulta prisão de deputados e senadores, e o projeto de lei que permite julgamento em casos contra deputados apenas em sessão presencial do STF.

Em outro vídeo de 2017, ao lado do filho, hoje senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Bolsonaro criticou o foro privilegiado. “Eu não quero essa porcaria de foro privilegiado”, disse. Na época, ele respondia por incitação ao crime, em razão de ter afirmado, em 2014, que não estupraria a deputada Maria do Rosário (PT-RS) “porque ela não merece”.

“Dos 513 deputados, uns 450 vão ser reeleitos. Por que eles têm que ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado? O único prejudicado com o foro privilegiado sou eu. Eu não quero essa porcaria de foro privilegiado”, disse na ocasião.

Em 19 de junho de 2023, o ministro Dias Toffoli remeteu os processos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), depois de Bolsonaro perder a “imunidade temporária” que gozava como presidente da República.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Ciro Nogueira responde Malafaia após ser chamado de ‘traidor’: ‘Eu não me meto na sua igreja’

Ciro foi criticado após recusar assinatura em pedido de impeachment contra ministro Alexandre de Moraes.

há 32 minutos

Política

Corregedoria da Câmara analisa processos contra 11 deputados bolsonaristas por motim e pode aplicar suspensões

Entre os parlamentares investigados estão Sóstenes Cavalcante e Nikolas Ferreira.

há 1 hora

Política

TCU pede que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Ministros pedem que a Casa envie as conclusões das apurações sobre os gastos do parlamentar.

há 2 horas

Manaus

Hospital solicita ajuda para localizar parentes de homem desorientado em Manaus

Homem deu entrada no hospital desorientado.

há 4 horas

Brasil

Michelle Bolsonaro diz que deputada petista avançou ‘violentamente sobre as partes íntimas’ de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta, recuperava seu assento na Mesa Diretora.

há 4 horas