Bolsonaro lamenta atentado a Kirchner e cita facada de 2018

Redação AM POST

Em conversa com a imprensa, após Expointer, no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que “mandou uma notinha” ao governo argentino. O mandatário, no entanto, não detalhou o que teria falado à vice-presidente Cristina Kirchner acerca do atentado sofrido por ela, na noite de quinta-feira (2/9).

Continua depois da Publicidade

“Mandei uma notinha. Eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí. Lamento! Já tem gente querendo botar na minha conta esse problema. O agressor ali. Ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso”, disse Bolsonaro em um vídeo publicado no Twitter da jornalista Vera Magalhães.

Apesar de dizer que mandou uma “notinha”, o Ministério das Relações Exteriores ainda não havia divulgado nenhuma nota endereçada à vice-presidente até a última atualização desta matéria.

Em outro momento, Bolsonaro diz que lamenta, mas não “viu a esquerda preocupada com ele” em 2018, quando foi esfaqueado por Adélio Bispo em campanha eleitoral, em Juiz de Fora, Minas Gerais. “Eu lamento. É um risco que todo mundo corre. Eu quase morri em 2018 e não vi a esquerda se preocupando comigo, mas tudo bem”, pontuou.

Continua depois da Publicidade

“Eu já falei que lamento, apesar de não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo isso para ela. Agora, quando eu levei a facada, esse pessoal da esquerda ficou calado, mas tudo bem. Nós temos coração, queremos o bem e, lamento o ocorrido e espero que a apuração seja feita, apra ver se foi da cabeça dele ou de alguém porventura tivesse contratado ele para fazer aquilo”, completou Bolsonaro.

*Com informações Metropóles