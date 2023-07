Bolsonaro nega que tenha tratado de plano golpista em reunião com Marcos do Val

o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na tarde desta quarta-feira (12) que compareceu a uma reunião com o senador Marcos do Val e Daniel Silveira em 8 de dezembro do ano passado, porém, afirmou que “nada foi tratado”, negando terem discutido um plano golpista. Ele deu a declaração após deixar a sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde prestou depoimento hoje.

Em fevereiro, Marcos do Val disse que foi coagido por Bolsonaro e pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) “a participar de um golpe”. Segundo o ex-presidente, a reunião com Do Val e Silveira durou cerca de 20 minutos e aconteceu no Palácio do Alvorada. Ele disse que nunca foi próximo do senador Marcos do Val.

“Não vou falar se ele inventou ou não inventou. Ele [Marcos do Val] que responda pelos atos dele”, disse o político.

Fabio Wajngarten, advogado e assessor de Bolsonaro, disse a jornalistas que “nome do ministro Alexandre de Moraes jamais foi citado, muito menos qualquer tentativa de gravação junto ao ministro” do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente também pontuou que, à época que foi realizada a reunião, havia a possibilidade de senadores mudarem de partido, “e nada mais além disso”.