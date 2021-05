Bolsonaro provoca Omar Aziz por PL contra remédio sem comprovação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (25/5), para criticar um projeto de lei (PL) apresentado pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) para criminalizar a recomendação de remédio sem comprovação.

“Médicos podem ser punidos com até 3 anos de detenção caso receitem qualquer remédio sem comprovação científica para aquela doença. Deixe o seu comentário”, escreveu o presidente na legenda.

A postagem foi feita pouco antes do depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como “Capitã Cloroquina”, à CPI.

Durante a CPI, Omar criticou a atitude do presidente da República. “Presidente Jair Messias Bolsonaro , não perca seu tempo ou quem quer que seja nas suas redes sociais de postar esse projeto nas redes sociais porque já foi retirado. Perca seu tempo ligando para lideranças internacionais para comprar vacinas, perca o seu tempo em salvar vidas, coloque em seu Twitter algo como ‘faça isolamento social, se cuidem, porque essa doença mata”. Eu, como político, faço autocrítica naquilo que me equivoco, e espero que ainda dê tempo do senhor fazer autocrítica. Compre vacina , não compre cloroquina “, disse Omar a Bolsonaro durante a oitiva da secretária.