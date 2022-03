Bolsonaro rejeita encontro com Omar Aziz: “diz pra ele marcar o dia que eu marco o ano”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Fracassou a tentativa do senador Omar Aziz, que comandou a CPI da Pandemia no ano passado, de se encontrar com presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para falar sobre a redução do para tratar sobre decreto que reduz para 25% a alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e pode prejudicar a Zona Franca de Manais.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro recusou pedido do parlamentar, que é seu ferrenho crítico, para agendar encontro. “Ele [Aziz] pode divulgar o dia [da audiência], que eu divulgo o ano”, disse o mandatário.

“Há um ano Aziz estava batendo no governo e agora fala em ‘diálogo harmonioso’? Se ele estivesse preocupado com o estado dele, ele poderia ter se antecipado de outra forma. O povo já paga muito imposto. Ele deveria ser a favor da redução de imposto”, ressaltou Bolsonaro em entrevista à CNN.

No dia 2 de março, o senador Aziz havia encaminhado uma solicitação de audiência em nome da bancada parlamentar do Amazonas. “Solicito reunião para dialogarmos a respeito da redução da alíquota de IPI promovida pelo decreto n° 10.979 de 25 de fevereiro de 2022. É fundamental que encontremos, em diálogo harmonioso e polido, uma solução tempestiva que não afete, sobretudo, os empregos da Zona Franca de Manaus. Aproveito o ensejo para estender os votos de estima e elevada consideração”, finaliza o pedido.

Continua depois da Publicidade

Porém, Bolsonaro já a questão da redução do IPI diretamente com o governador do Amazonas, Wilson Lima. O mandatário garantiu a Lima que decreto será reeditado para preservar a competitividade das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus (ZFM).