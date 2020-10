Bolsonaro remove vice-líder do governo após ser flagrado com dinheiro na cueca

No início da tarde desta quinta-feira (15), o governo federal informou que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) “não é mais vice-líder do Governo no Senado Federal”. A medida ocorre após o parlamentar ter sido flagrado com dinheiro escondido na cueca em sua residência.

A informação foi dada pela Secretaria de Comunicação da Presidência. De acordo com o órgão, o afastamento do senador “foi publicado hoje pela manhã na edição extra do Diário Oficial”.

Em nota, o governo também explicou que o “senador roraimense foi alvo de uma operação da Polícia Federal, a partir de uma apuração da Controladoria Geral da União, que investiga o desvio de recursos públicos da ordem de R$ 20 milhões na área de Saúde, repassados pela União na pandemia”.

A Secom também destacou que a operação realizada pelos dois órgãos mostram a “comprovação da continuidade do Governo no combate à corrupção em todos os setores da sociedade brasileira, sem distinção ou privilégios”.