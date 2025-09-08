A notícia que atravessa o Brasil!

Bolsonaro segue sendo “força política importante”, aponta New York Times

O New York Times ressaltou ainda a forte presença de símbolos norte-americanos durante os atos bolsonaristas.

Por Jonas Souza

08/09/2025 às 19:03

Notícias de Política – Mesmo proibido de disputar eleições até 2030 e enfrentando julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda demonstra forte capacidade de mobilização popular. Foi o que destacou o jornal norte-americano The New York Times em reportagem publicada nesta segunda-feira (8/9), após os atos de 7 de Setembro.

De acordo com a publicação, imagens aéreas mostraram que os apoiadores de Bolsonaro superaram numericamente os manifestantes de esquerda em diferentes cidades do país. Para o Times, isso prova que o ex-presidente continua sendo uma “força política relevante” no Brasil.

Segundo a matéria, imagens aéreas mostraram que os atos de 7 de Setembro reuniram mais apoiadores de Bolsonaro do que manifestantes de esquerda. “Os apoiadores de Bolsonaro superaram significativamente os manifestantes de esquerda, mostrando que — mesmo em meio a seus problemas legais — ele continua sendo uma força política relevante no Brasil”, escreveu a publicação.

O New York Times ressaltou ainda a forte presença de símbolos norte-americanos durante os atos bolsonaristas. Em São Paulo, uma imensa bandeira dos Estados Unidos foi estendida sobre os manifestantes na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, camisetas com fotos do ex-presidente Donald Trump e a palavra “Magnitsky” foram vendidas, em referência à lei norte-americana usada para sancionar membros da Suprema Corte brasileira. Já em Brasília, um homem chegou a posar usando uma máscara de Trump.

Os repórteres Jack Nicas e Ana Ionova apontaram que a novidade deste ano foi a “abundância de elogios aos Estados Unidos” nos discursos e representações visuais dos apoiadores de Bolsonaro.

Julgamento no STF e debate no Congresso

O jornal observou que é “amplamente esperado” que o STF condene Bolsonaro, o que poderia levar a uma pena superior a 40 anos de prisão. Mesmo assim, destacou que a atenção também se volta ao Congresso Nacional, onde lideranças discutem um projeto de anistia ao ex-presidente e aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Segundo a reportagem, a medida poderia evitar a prisão de Bolsonaro, mas ao mesmo tempo manteria a inelegibilidade até 2030.

Lula reage em discurso

O Times ainda citou o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), feito no sábado (6), véspera do Dia da Independência. Lula afirmou que o Brasil “não será novamente colônia de ninguém” e alertou que a “história não perdoará” políticos que incentivam sanções externas contra o país.

