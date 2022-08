Bolsonaro sinaliza fake news dita por William Bonner durante pergunta em sabatina no Jornal Nacional

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira (22/8) da primeira rodada de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos ao Planalto que disputam a eleição em outubro.

Logo no início da atração, Bolsonaro afirmou que o apresentador William Bonner disse uma fake news durante sua pergunta.

Bonner iniciou o programa perguntando sobre a possibilidade de um golpe e afirmou que Bolsonaro xingou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro, no entanto, negou a informação.

“Fake news de sua parte. Eu quero é transparência nas eleições. Vocês com certeza não leram o inquérito da PF (…) O objetivo disso que eu quero falar do TSE. E outra coisa, em 2014 tivemos eleições no segundo turno. O PSDB duvidou da lisura das eleições duvidou do resultado a contrato uma auditoria. O resultado foi que as urnas são inauditáveis”, explicou.

Bonner então negou ter dito alguma mentira e reforçou a pergunta sobre as eleições. O presidente então garantiu que o pleito vai ocorrer.

“Fique tranquilo, Bonner. Teremos eleições (…) Tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes vai conversar [com as Forças Armadas] e chegar a um bom termo”, ressaltou.

O presidente também disse que vai aceitar o resultado de eleições limpas e transparentes.

“Seja qual for. Eleições limpas serão e devem ser respeitadas (…) Serão respeitadas, desde que sejam limpas e transparentes”, pontuou.