Bolsonaro solidarizou-se com Temer depois do ataque de Lula ao chamá-lo de ‘golpista’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi rebatido nesta quarta-feira (25) após ter afirmado que o ex-presidente da República Michel Temer é golpista, durante uma visita a Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o petista participou de um encontro com o presidente uruguaio, Luis Alberto Lacalle Pou.

De acordo com o colunista do O Globo, Lauro Jardim, após o ataque de Lula o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou em contato com Temer e solidarizou-se.

Em nota, o ex-presidente Michel Temer disse que Lula se mantém no palanque, que o “país não foi vítima de golpe algum” e negou ter destruído as iniciativas petistas, no caso de impeachment de Dilma Rousseff.