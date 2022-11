Bolsonaro terá cargo e escritório político no PL após deixar a Presidência da República

Redação AM POST

Sem cargo público pela primeira vez em 34 anos a partir do início do ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro foi convidado a ocupar um cargo na direção do seu partido, o PL. Seria uma forma de Bolsonaro manter uma remuneração e seguir em evidência no cenário político.

No PL, Bolsonaro atuará como consultor. Ele deverá ter um escritório político, a partir do qual vai organizar uma oposição ao governo Lula. Valdemar estuda ceder uma sala em um conjunto de edifícios na parte central de Brasília para servir de base para o presidente.

Além disso, Costa Neto também sugeriu a Bolsonaro que siga morando em Brasília em um imóvel custeado pelo partido no Lago Sul, região nobre da capital federal. Segundo interlocutores de Bolsonaro, ele conseguiria ter mais privacidade no Distrito Federal do que se voltasse a morar em sua antiga casa no condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro.

Também pesa para Bolsonaro ficar em Brasília a proximidade com seus filhos Flávio Bolsonaro, senador, e Eduardo Bolsonaro, deputado, que continuarão morando na capital.

De acordo com interlocutores de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto disse ao mandatário que ele disse acreditar que pode continuar liderando seus apoiadores e reunindo apoio às pautas conservadoras por meio do novo escritório político a ser criado. O PL crê que os parlamentares eleitos do PL, que integram a base mais radical e ligada a Bolsonaro, são um terço dos 99 eleitos no primeiro turno.