Bolsonaro vai lançar pré-candidatura à reeleição no dia 26

Em evento de filiação de novos deputados, na manhã de hoje, o PL anunciou que deverá lançar daqui a duas semanas, no próximo dia 26, a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Bolsonaro esteve na sede da legenda em Brasília ao lado do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e da ministra da secretaria de governo, Flávia Arruda.

A assessoria do PL informou que 16 parlamentares se filiaram hoje à sigla, mas não divulgou a lista completa. O grupo inclui bolsonaristas como Sóstenes Cavalcante (RJ); Coronel Chrisóstomo (RO); Cabo Junio Amaral (MG); Márcio Labre (RJ); Bibo Nunes (RS); Carlos Jordy (RJ); Loester Trutis (MS); Sanderson (RS), Daniel Freitas (RJ); Luiz Lima (RJ); Marcelo Álvaro Antônio (MG); Éder Mauro (PA) e Alberto Neto (AM).

Turbulência no PL

Comandado por Valdemar Costa Neto, um dos condenados no mensalão, o PL viveu dias turbulentos nesta semana. Uma operação da PF (Polícia Federal), na manhã de ontem, fez buscas e apreensões contra três deputados da sigla: Josimar Maranhãozinho (MA), Pator Gil (MA) e Bosco Costa (SE).

Até o início da janela partidária, o PL tinha a quarta maior bancada da Câmara, com 42 deputados. Até o fim da janela, em 1º de abril, a legenda de Bolsonaro deverá superar a marca de 60 congressistas em abril e saltar para a primeira posição, seguido pelo União Brasil e pelo PT…. –

Um dos novos filiados ao PL é o deputado Sóstenes Cavalcante, líder da bancada evangélica na Câmara. Sóstenes, que era um quadro do DEM, é um dos mais de 20 parlamentares que devem deixar o União Brasil até o final da janela.

