“Bolsonaro vai participar de ‘motociata’ em Manaus”, anuncia Menezes

O pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal (PL), coronel Alfredo Menezes, acaba de anunciar, em mais uma entrevista nesta quarta-feira (8), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar de uma motociata, em Manaus, no próximo dia 18.

O evento deveria ter ocorrido um ano atrás, mas em virtude de problemas de saúde, Bolsonaro cancelou. A motociata fará parte de uma das agendas da vinda do presidenciável ao Amazonas.

De acordo com Menezes, a motociata atende a um pedido das associações de motociclistas do Amazonas que fizeram a solicitação à Presidência da República ainda em 2021. “Os clubes me entregaram, na época, o documento e quando estive em Brasília fiz a entrega pessoalmente ao Gabinete do Presidente e quando ele soube prontamente aceitou o pedido, agora estou fazendo esse acompanhamento, definindo um novo roteiro, cuidando para que seja um grande acontecimento na cidade de Manaus e que posa mobilizar pessoas de todo o estado do Amazonas. Desta vez sairá do papel”, anunciou.