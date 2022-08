Borba vai gastar mais de R$ 15 milhões na recuperação do sistema viário do município

Redação AM POST

A prefeitura de Borba vai pagar mais de R$ 15 milhões para a empresa J B Rabelo Eireli – ME fazer obras de recuperação no sistema viário e reforma das vias públicas da cidade do interior do Estado. O documento foi publicado nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

Continua depois da Publicidade

Segundo o documento, a prefeitura vai gastar o valor de R$ R$ 15.294.307,28 (Quinze Milhões

Duzentos e noventa e quatro mil trezentos e sete reais e vinte e oito centavos) pelos serviços de “recuperação de sistema viário com obras de e pavimento rígido, calçada meio fio e sarjeta”. O contrato validando a prestação dos serviços em Borba, foi assinado pelo prefeito Simão Peixoto.

A empresa inscrita sob o CNPJ de nº 28.871.419/0001-38, está situada na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus, e possui como atividade principal o comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Veja o documento: