Braga e Omar apoiaram ‘golpe do fundão’ de R$ 5,7 bilhões

Redação AM POST

Os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD) votaram a favor do aumento de R$ 2 bilhões para mais de R$ 5,7 bilhões no Fundo Partidário, conhecido com Fundão, para financiar as campanhas eleitorais, valor que deve rechear o caixa dos partidos para o pleito de 2022.

Os dois senadores do Amazonas que dizem que defendem os interesses do povo e são paladinos na justiça na CPI da Pandemia, são a favor do aumento exorbitante do Fundão que abocanha parte do tributos do contribuinte. O novo valor consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022.

Isso porque o MDB, de Eduardo Braga, terá R$ 426,4 milhões e o PSD, de Omar Aziz, receberá o montante de R$ 384,7 milhões.

A proposta, aprovada na última quinta-feira (15), gerou polêmica entre congressistas contra e a favor da regalia aos partidos políticos para pagar despesas de candidatos na campanha eleitoral de 2022.

Resto da bancada

Na Câmara dos Deputados a maioria dos representantes do Amazonas também votaram a favor como: Silas Câmara (Republicanos), Bosco Saraiva (Solidariedade), Delegado Pablo (PSL) e Átila Lins (PP). Sidney Leite (PSD) e Alberto Neto (PSL) estavam ausentes da importante sessão de votação e foram criticas nas redes sociais por isso.

Da bancada do Amazonas somente o deputado federal Zé Ricardo (PT) e o senador Plínio Valério (PSDB) votaram contra o aumento do Fundão.