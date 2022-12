Brasil lidera vergonhoso ranking mundial em que parlamentares ganham 15 vezes mais que a média da população

Redação AM POST*

O salário dos deputados e senadores brasileiros será 15,2 vezes maior do que a renda média dos cidadãos do país, a partir de abril de 2023, quando entra em vigor a nova remuneração, aprovada na última semana no Congresso Nacional.

O projeto de decreto legislativo concedeu reajuste a deputados federais, senadores, presidente, vice-presidente e ministros de Estado. Os aumentos serão realizados em etapas até 2026.

Os salários dos parlamentares passam dos atuais R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil em janeiro de 2023, R$ 41,6 mil em abril de 2023, R$ 42,9 mil em 2024, R$ 44,5 mil em 2025 e R$ 46,3 mil em 2026 (um reajuste total de 37,4% nesse período).

Já o salário médio da população brasileira é de R$ 2.737, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD contínua), do IBGE.

De acordo com levantamento realizado pela CNN, os salários dos parlamentares do Brasil é 1400% maior do que a renda média dos cidadãos brasileiros, maior diferença entre os países analisados.

Na outra ponta está a Noruega, onde um parlamentar ganha 30% a mais do que a remuneração média dos cidadãos noruegueses.

Veja abaixo o ranking comparativo: