A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Brena Dianna pode substituir Joana Darc na Assembleia Legislativa do Amazonas

Joana vai se licenciar da Aleam nos próximos dias para assumir o comando da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal.

Por Natan AMPOST

30/09/2025 às 19:29

Ver resumo

Notícias de política – O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (30/09), que a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) vai se licenciar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para assumir oficialmente a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet). A nomeação deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial.

“A deputada estadual Joana Darc, protetora dos animais, está se licenciando da Aleam para assumir a nossa Secretaria de Proteção e Bem-estar Animal. Ela vai nos ajudar nessa política, que é uma política fundamental para a proteção desses animais, sobretudo daqueles que estão em famílias de condição de vulnerabilidade, que nem sempre têm condições de ir a um hospital particular”, pontuou.

PUBLICIDADE

A parlamentar, conhecida por sua atuação em defesa da causa animal, vai comandar a nova pasta no momento em que o governo inaugura o primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, previsto para o próximo sábado (04/10), data escolhida em alusão ao Dia Mundial dos Animais.

Sucessão parlamentar: suplentes na disputa

PUBLICIDADE

Com a licença de Joana Darc, abre-se espaço para mudanças na composição da Aleam. A primeira suplente do União Brasil é a vereadora Jacqueline, que deve ser convocada para assumir a cadeira. No entanto, nos bastidores políticos, a expectativa é que ela permaneça em sua vaga na Câmara Municipal de Manaus, abrindo caminho para a segunda suplente, a ex-vereadora de Parintins Brena Dianna.

Leia também: Brena Dianná e Mayra Dias trocam farpas nas redes sociais: “meu marido é doce na tua boca”

Brena é considerada uma importante aliada de Wilson Lima na região do Baixo Amazonas. A possibilidade de ela assumir a vaga fortalece sua projeção política no cenário estadual, já que seu nome tem sido cotado em articulações futuras envolvendo o grupo político do governador.

PUBLICIDADE

Ela foi eleita vereadora em Parintins em 2018 e nas eleições de 2022, candidatou-se a deputada estadual pelo partido União Brasil (UNIÃO), mas não obteve sucesso. Em 2024, concorreu à prefeitura de Parintins, também pelo UNIÃO, mas foi novamente derrotada.

Nova secretaria e permanência de Joana Darc

PUBLICIDADE

A Sepet foi criada no início de 2025 com o objetivo de ampliar políticas públicas para a causa animal, tendo como marco a inauguração do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, que será entregue no próximo sábado (04/10), em alusão ao Dia Mundial dos Animais.

Durante a vistoria final das obras do Hospital Público Veterinário, o governador anunciou o convite de inauguração do equipamento, considerado um divisor de águas na causa animal do Amazonas.

“A gente quer te convidar para a inauguração do primeiro Hospital Veterinário do Estado do Amazonas, que será sábado, 4 de outubro, no Dia Mundial dos Animais”, destacou.

A tendência é que Joana Darc continue no comando da secretaria até abril de 2026, quando precisará se afastar para cumprir a regra de desincompatibilização eleitoral. Até lá, a deputada deverá consolidar as ações da nova pasta e, em seguida, reassumir seu mandato na Aleam para concorrer à reeleição.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima vistoria obras e confirma inauguração do primeiro Hospital Veterinário Público do Amazonas

O investimento total no projeto foi de R$ 3,7 milhões, provenientes de emendas parlamentares da deputada estadual Joana D’Arc.

há 14 segundos

Polícia

Suspeito de apoiar “Branco” é preso com bote e motor furtados no Amazonas

Preso é apontado como suporte direto em ocultação de provas e movimentações ilegais.

há 33 minutos

Brasil

Moraes notifica Eduardo Bolsonaro por edital e dá 15 dias para resposta à denúncia da PGR

Segundo Moraes, a medida foi necessária porque o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro estaria “criando dificuldades para ser notificado”.

há 35 minutos

Amazonas

Wilson Lima anuncia que deputada Joana Darc vai se licenciar da Aleam para assumir Secretaria de Proteção Animal

Governador também anunciou inauguração do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas.

há 48 minutos

Manaus

Passageira morre durante corrida de aplicativo em Manaus e motorista relata desespero; assista

Mulher solicitou a corrida acompanhada de um familiar por estar passando mal, mas faleceu antes de receber atendimento no hospital.

há 1 hora