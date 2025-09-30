Brena Dianna pode substituir Joana Darc na Assembleia Legislativa do Amazonas

Notícias de política – O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (30/09), que a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) vai se licenciar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para assumir oficialmente a Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet). A nomeação deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial.

“A deputada estadual Joana Darc, protetora dos animais, está se licenciando da Aleam para assumir a nossa Secretaria de Proteção e Bem-estar Animal. Ela vai nos ajudar nessa política, que é uma política fundamental para a proteção desses animais, sobretudo daqueles que estão em famílias de condição de vulnerabilidade, que nem sempre têm condições de ir a um hospital particular”, pontuou.

A parlamentar, conhecida por sua atuação em defesa da causa animal, vai comandar a nova pasta no momento em que o governo inaugura o primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, previsto para o próximo sábado (04/10), data escolhida em alusão ao Dia Mundial dos Animais.

Sucessão parlamentar: suplentes na disputa

Com a licença de Joana Darc, abre-se espaço para mudanças na composição da Aleam. A primeira suplente do União Brasil é a vereadora Jacqueline, que deve ser convocada para assumir a cadeira. No entanto, nos bastidores políticos, a expectativa é que ela permaneça em sua vaga na Câmara Municipal de Manaus, abrindo caminho para a segunda suplente, a ex-vereadora de Parintins Brena Dianna.

Brena é considerada uma importante aliada de Wilson Lima na região do Baixo Amazonas. A possibilidade de ela assumir a vaga fortalece sua projeção política no cenário estadual, já que seu nome tem sido cotado em articulações futuras envolvendo o grupo político do governador.

Ela foi eleita vereadora em Parintins em 2018 e nas eleições de 2022, candidatou-se a deputada estadual pelo partido União Brasil (UNIÃO), mas não obteve sucesso. Em 2024, concorreu à prefeitura de Parintins, também pelo UNIÃO, mas foi novamente derrotada.

Nova secretaria e permanência de Joana Darc

A Sepet foi criada no início de 2025 com o objetivo de ampliar políticas públicas para a causa animal, tendo como marco a inauguração do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas, que será entregue no próximo sábado (04/10), em alusão ao Dia Mundial dos Animais.

Durante a vistoria final das obras do Hospital Público Veterinário, o governador anunciou o convite de inauguração do equipamento, considerado um divisor de águas na causa animal do Amazonas.

“A gente quer te convidar para a inauguração do primeiro Hospital Veterinário do Estado do Amazonas, que será sábado, 4 de outubro, no Dia Mundial dos Animais”, destacou.

A tendência é que Joana Darc continue no comando da secretaria até abril de 2026, quando precisará se afastar para cumprir a regra de desincompatibilização eleitoral. Até lá, a deputada deverá consolidar as ações da nova pasta e, em seguida, reassumir seu mandato na Aleam para concorrer à reeleição.