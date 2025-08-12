A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Caiado volta a prometer anistia a Bolsonaro e condenados por 8/1 no 1º dia se virar presidente

Para obter o apoio de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026, candidatos à direita já se comprometeram publicamente com a anistia.

12/08/2025 às 05:00

Ver resumo

Notícias de política – O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), prometeu novamente anistia ao ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) e aos condenados pela tentativa de golpe de Estado e ataque à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 caso seja eleito presidente no pleito de 2026. A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL.

PUBLICIDADE

“Eu sou candidato a presidente da República e repito a vocês todos: no meu primeiro dia de presidente da República, eu vou assinar a anistia de todos. Eu vou pacificar o País”, afirmou o governador goiano na ocasião.

Caiado já defendeu a pauta em entrevistas anteriores. “Chegando à Presidência da República e, no meu momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda. E vamos discutir o problema de crescimento e de pacificação do País”, declarou à Globonews.

PUBLICIDADE

Para obter o apoio de Jair Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026, candidatos à direita já se comprometeram publicamente com a anistia. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é outro que já apoiou a medida.

Leia também: Motorista perde controle e carreta desgovernada invade casa no bairro Cidade Nova em Manaus

PUBLICIDADE

O ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mesmo impedido de concorrer e agora em prisão domiciliar, o político não indicou seu sucessor.

Caiado prevê múltiplos candidatos de direita em 2026

PUBLICIDADE

Na entrevista ao UOL, Caiado ainda negou que haja um consenso para que um único candidato represente a direita em 2026. “Essa tese de que, fora o ex-presidente (Jair Bolsonaro), pode haver uma convergência (para um candidato de direita) jamais foi dita por nós”, afirmou.

O governador confirmou que irá concorrer junto de outros políticos do campo. “No primeiro turno, nós teremos três a quatro candidatos de centro-direita, é o que é o esperado. E, no segundo turno, teremos uma convergência entre todos nós (candidatos de direita) para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno”, resumiu.

Perguntado se abriria mão de sua candidatura para apoiar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) Caiado foi direto: “Não. Por um motivo muito simples: tudo que o governo federal quer é um candidato só (representando a direita). […] Já imaginou um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele, é o presente que ele quer. Aí ele vai massacrar esse cara”

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Lula fez ‘declaração de amor’ a Alcolumbre ao não vetar proposta do senador no licenciamento ambiental, diz especialista

A liberação da proposta é vista com um gesto político explícito para agradar ao presidente do Senado.

há 1 hora

Brasil

Pais de crianças e adolescentes expostos em vídeos pelo influenciador Hytalo Santos serão investigados, diz MP

As denúncias apontam que Hytalo sexualiza os conteúdos envolvendo os menores, publicados nas redes sociais.

há 2 horas

Brasil

Michel Temer defende diálogo entre STF e Congresso sobre fim do foro privilegiado

O projeto de lei que acaba com o foro privilegiado tramita há 11 anos no Congresso, e é apoiado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

há 3 horas

Manaus

Fiscalização flagra motoristas ocupando indevidamente vagas para PcDs e pontos proibidos em Manaus

A ação teve como objetivo coibir práticas que comprometem a mobilidade urbana e o direito de acesso de quem realmente necessita das vagas especiais.

há 4 horas

Política

Kassab critica Eduardo Bolsonaro por sua defesa ao tarifaço dos EUA: ‘totalmente inadequada’

Presidente nacional do PSD classifica como inadequada e um “grande erro” a defesa feita por Eduardo às tarifas de 50% impostas pelos EUA.

há 5 horas