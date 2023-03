Caio André firma nova parceria para o projeto ‘Câmara Cidadã’

Redação AM POST

Durante visita institucional, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), firmou, nesta semana, uma parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) para ações no projeto “Câmara Cidadã”, previsto para os dias 30 e 31 de março em Manaus.

A reunião ocorreu com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, e também contou com a participação dos vereadores Marcelo Serafim (PSB), Raiff Matos (DC), Fransuá (PV), Everton Assis (União Brasil), Jaildo Oliveira (PCdoB), Lissandro Breval (Avante) e Professora Jacqueline (União Brasil).

“Adiantei aqui a visita que retribuiremos ao secretário para que possamos, juntos, Câmara Municipal e prefeitura, levarmos o Câmara Cidadã aos bairros de Manaus. Os serviços que a secretaria presta são muito importantes para que essa parceria seja realizada e os serviços cheguem à população”, afirmou o presidente Caio André.

O secretário Radyr Júnior afirmou que a secretaria terá envolvimento total ao projeto por meio dos serviços executados pelo órgão.

“Vamos chegar com a nossa expertise do Sine Manaus, da qualificação profissional, empreendedorismo, acesso à tecnologia e inovação. Sabemos que o municipalismo e essa ideologia fortalece muito as políticas públicas e será muito importante para a cidade de Manaus”, afirmou Radyr.

Mensagem – Além da parceria, o secretário da Semtepi pediu apoio dos parlamentares para avaliação de Mensagem do Executivo que trata sobre um repasse financeiro para investimentos nos modais de transporte Executivo e Alternativo. O objetivo é regularizar os permissionários que operam na capital e trazer maior segurança para a população.

“Isso vai auxiliá-los na regularização para que eles possam no futuro receber o kit pneus, participar da licitação e prestar um melhor serviço que é o grande ponto para a população da cidade de Manaus”, explicou Caio André.

O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, reforçou o pedido de apoio aos vereadores. “Sabemos o quão importante é o trabalho dos vereadores aqui na Câmara dando a essa mensagem o valor que ela merece, que é exatamente o fortalecimento da cultura empreendedora na cidade de Manaus e acessando esses empreendedores que prestam um serviço muito importante na nossa cidade”, disse Radyr.