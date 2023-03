Caio André firma parceria com a Fecomércio-AM para ações no ‘Câmara Cidadã’

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), firmou, nesta semana, um termo de cooperação técnica com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM). A parceria inclui ações e serviços a serem disponibilizados à população no projeto “Câmara Cidadã”, retomado por Caio André, com a primeira edição agendada para os dias 30 e 31 de março.

“Estamos aqui na Fecomércio criando uma parceria com essa federação tão importante para a cidade de Manaus, para o Amazonas. A Câmara Municipal tem que estar junto com quem gera emprego, com quem gera renda e com quem proporciona esse ambiente de trabalho para a nossa população, e é por isso que temos muitas parcerias daqui pra frente”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, adiantou que além do Câmara Cidadã, a reunião tratou de firmar parcerias para eventos esportivos e culturais com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc-AM), desenvolvendo medidas voltadas para a população.

“Tivemos uma grande oportunidade de focar em uma coisa que diz respeito às preocupações da municipalidade, que é o problema da segurança pública, da recuperação do Centro de Manaus, e isso faz com que a gente dê um ‘start’ positivo para essa parceria, para que possamos desenvolver uma série de atividades em proveito não só da economia, mas especificamente da população de Manaus”, explicou o presidente.

Câmara Cidadã – O projeto ‘Câmara Cidadã’ foi um dos compromissos firmados por Caio André e terá a primeira edição nos dias 30 e 31 de março (quinta e sexta-feira), no Estádio Municipal Carlos Zamith, na avenida Cosme Ferreira, zona leste de Manaus. Estão previstas mais de 20 ações em parcerias com órgãos e secretarias municipais.

A ideia, segundo o presidente, é levar o Câmara Cidadã para todas as zonas da cidade, incluindo áreas rurais e ribeirinhas, que terão de forma gratuita acesso a atendimentos odontológicos, médicos, sociais, entre outras áreas.