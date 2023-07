Caio André participa de inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus (Dimicro)

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), participou, na tarde desta terça-feira (25/07), da inauguração do Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus (Dimicro). O parlamentar compôs o dispositivo da cerimônia junto de outras autoridades, entre elas o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), que cumpriu agenda no Amazonas.

O espaço será administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e fica localizado no bairro Distrito Industrial II, zona leste de Manaus. O local ocupa uma área de total de 174.113,42 metros quadrados cedida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

“Esse pequeno entreposto das micro e pequenas empresas de Manaus será de grande importância para valorizar os empreendedores da nossa cidade. Tenho certeza que será um grande sucesso com a presença do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin e o prefeito de Manaus, David Almeida, que inauguram este espaço para a cidade de Manaus”, afirmou o presidente da Casa, vereador Caio André.

Além do presidente da CMM, participaram da cerimônia os vereadores João Carlos (Republicanos), Dione Carvalho (Patriota), Lissandro Breval (Avante), Gilmar Nascimento (Sem partido), Allan Campelo (Podemos), Jander Lobato (PP), Mitoso (PTB) e Kennedy Marques (PMN).

Dimicro – O Dimicro começou a ser reformado em 2022 com recursos do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq). O espaço abriga 28 galpões que serão distribuídos entre 28 empresas de cunho industrial, selecionadas por meio de edital de seleção.

Reconhecendo a importância do espaço e do apoio do Governo Federal, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), destacou os resultados a serem alcançados com o Dimicro.

“Há 18 anos esse espaço estava abandonado. Hoje estamos entregando um espaço humanizado onde estamos gerando aproximadamente 400 empregos diretos para empreendedores que esperavam há 18 anos por essa concretização, por esta oportunidade. Desejo sucesso para que vocês possam utilizar este espaço e possam crescer”, afirmou o prefeito.

Os empreendedores englobam diversos ramos como ferramentaria, estrutura metálica, estamparia metálica, biocosméticos, alimentício, injeção plástica, equipamentos industriais, artigos naturais, tecnologia ambiental, transporte, equipamentos hospitalares, entre outros.

De acordo com a Semtepi, toda a estrutura foi reestruturada, incluindo elétrica e subestação de energia, estrutura para ar comprimido, iluminação, sistema de segurança, reforma interna dos galpões e adaptações de acessibilidade. Novos espaços também foram criados como refeitório, vestiário, sala de descompressão, espaço para qualificação profissional, auditório e estação de tratamento de efluentes.

Redação AM POST