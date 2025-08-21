Câmara aprova projeto contra a adultização de crianças nas redes sociais

Notícias de política – Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (20) o Projeto de Lei 2628/2022, que cria regras para proteger crianças e adolescentes em ambientes digitais e prevenir crimes virtuais. Conhecido como PL contra a “adultização” de crianças, o texto obriga plataformas digitais a adotarem medidas para reduzir riscos de exposição a conteúdos impróprios, como exploração sexual, violência, assédio, jogos de azar e publicidade enganosa.

PUBLICIDADE

O projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e relatado pelo deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), contou com apoio de organizações da sociedade civil. Como sofreu alterações na Câmara, a proposta retorna ao Senado.

Leia mais: Felca critica uso de sua denúncia em debate sobre regulação das redes sociais

PUBLICIDADE

Uma das novidades é a criação de uma autoridade nacional autônoma, inspirada na Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), responsável por fiscalizar e regulamentar a aplicação da lei.

Entre os pontos principais, o texto prevê:

PUBLICIDADE

verificação mais rigorosa da idade de usuários de redes sociais; regras para coleta e tratamento de dados de menores; supervisão dos pais e responsáveis; penalidades que vão de advertência a multas de até R$ 50 milhões, além de suspensão ou até proibição definitiva das atividades de empresas que descumprirem a lei.

Outro destaque é a possibilidade de remoção imediata de conteúdos criminosos contra crianças e adolescentes, após notificação feita por vítimas, familiares, Ministério Público ou entidades de defesa dos direitos da infância, sem necessidade de ordem judicial.

PUBLICIDADE

A aprovação ganhou força após o vídeo do humorista Felca, que denunciou casos de exploração infantil envolvendo o influenciador Hytalo Santos. A repercussão nacional mobilizou parlamentares, famílias e entidades pela aprovação da lei.

Deputados de diferentes partidos celebraram o consenso em torno do projeto. Para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a medida cria um “ambiente digital mais seguro para as próximas gerações”.

Agora, o Senado analisará a versão final do texto.